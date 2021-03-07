Коалиция объявила о проведении воздушной операции против йеменских мятежников

Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция нанесла авиаудары по контролируемой мятежниками-хуситами столице Йемена Сане. Воздушная операция была объявлена после перехвата 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, по заявлению коалиции, запустили хуситы.

«Военная операция направлена против военного потенциала хуситов в Сане и ряде других провинций»,— говорится в заявлении коалиции (цитата по AFP). По сообщениям очевидцев, среди которых корреспондент агентства, эти удары вызвали сильные взрывы в Сане и подняли в небо клубы дыма. Хуситы сообщили о семи авиаударах по Сане.

Коалиция заявила, что беспилотники были нацелены на гражданские цели в Саудовской Аравии, не уточняя места дислокации. Нападение на мирных жителей в королевстве было «чертой, которую нельзя переходить», сообщила коалиция после ответных ударов по Сане. Хуситы сразу не взяли на себя ответственность за атаки беспилотников

Военный конфликт в Йемене продолжается с 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С этого времени президент Хади и члены правительства проживают в Саудовской Аравии, а часть верного ему правительства остается в Адене.

Хуситское движение «Ансар Аллах» контролирует около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. В феврале Минфин США официально исключил хуситов из списка террористических организаций.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Йемен ловят за руки».