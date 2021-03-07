В России вузы смогут проводить сессию удаленно с использованием биометрии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешил вузам в следующем учебном году проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы. Документ опубликован на сайте правительства.

Как поясняется в сообщении к документу, решение о том, применять ли эту технологию, будет руководство вузов. Также нужно будет согласие самого студента. Формат будет доступен обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Власти рассчитывают, что это позволит студентам из отдаленных регионов не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

Ранее Минобрнауки разрешило подведомственным вузам перейти на очное обучение с 8 февраля. Остальным учебным заведениям было рекомендовано поступить так же. Минкульт России также выпустил приказ, которым разрешил студентам творческих вузов с понедельника обучаться очно.

О смягчении профилактических мер — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».