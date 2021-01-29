Российские вузы смогут вернуться к очному обучению с 8 февраля

Вузы смогут перейти на очное обучение с 8 февраля, сообщается на сайте Минобрнауки. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков. При этом должна учитываться ситуация с коронавирусом в регионе.

Речь идет о вузах, которые находятся в ведении Минобрнауки. Остальным учебным заведениям рекомендовано поступить так же.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса»,— отметила пресс-служба Миноборнауки.

Учебные заведения должны соблюдать меры профилактики: обеспечить обработку рук антисептиками, контролировать температуру, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, помещения должны проветриваться.

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