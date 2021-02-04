Творческие вузы возобновят очное обучение c 8 февраля

Минкульт России выпустил приказ, которым разрешил студентам творческих вузов с 8 февраля обучаться очно. Ранее очное обучение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Решения о возобновлении очных занятий учебные заведения принимают самостоятельно, но остаются на связи с ведомством.

«Возвращение наших творческих вузов к очной работе — это поступательная и очень аккуратная работа. Ведь для нас важно сохранить здоровье не только будущих специалистов культурной сферы, но и тех заслуженных преподавателей, чей опыт, безусловно, для всех нас является бесценным. Учебные заведения самостоятельны в принятии решения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, но мы всё время находимся на связи, в некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы — в очной форме»,— приводятся на сайте министерства слова его главы Ольги Любимовой.

По словам министра, для минимизации рисков за группами закрепляют аудитории, а самим учреждениям поручено обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия при организации образовательного процесса.

Ранее Минобрнауки также разрешило подведомственным вузам перейти на очное обучение с 8 февраля. Остальным учебным заведениям было рекомендовано поступить так же.

До этого Минобрнауки начало обсуждать с ректорским сообществом возможность снижения платы для студентов из-за дистанционного обучения. Такое поручение дал и премьер-министр Михаил Мишустин. Ректоры выступают против: по их словам, вузы не смогут возместить финансовые потери.

Подробности — в материале “Ъ” «Дистант пришел навсегда».