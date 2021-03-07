МИД КНР заявил, что вместе с Россией борется с «политическим вирусом»

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на фоне пандемии коронавируса в мире распространяется еще и «политический вирус». Китай и Россия консолидировали усилия и борются с его распространением «плечом к плечу», добавил он. Так, по словам главы китайского МИДа, во внутренние дела других стран «постоянно нагло вмешиваются» США.

«Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии. <…> Мы будем совместно бороться с любыми попытками фальсифицировать действительность, будем защищать свой суверенитет и политическую стабильность»,— сказал Ван И на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов страны (цитата по ТАСС). Министр добавил, что Пекин и Москва выступают против цветных революций.

Вмешательство США во внутренние дела других стран Ван И назвал источником большого количества проблем в мире. «В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам»,— отметил он.

Ранее США назвали действия России и Китая стратегическими вызовами в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Вашингтон считает, что КНР — единственный конкурент, который может бросить вызов международной системе, а Россия играет «деструктивную роль» в мире.

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