США заявили о деструктивной роли России в мире

США назвали действия России и Китая стратегическими вызовами в переходных положениях стратегии нацбезопасности. Вашингтон считает, что КНР — единственный конкурент, который может бросить вызов международной системе, а Россия играет «деструктивную роль» в мире.

«Китай стремительно становится все более уверенным в себе. Это единственный конкурент, потенциально способный объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе. Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на международной арене»,— говорится в документе, который опубликовал Белый дом (.pdf). США утверждают, что Россия и Китай «серьезно инвестировали в усилия» на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать Вашингтону защищать его интересы и интересы союзников.

Вместе с тем Вашингтон настроен на «значимый диалог с Россией и Китаем» в сфере военных технологий, которые влияют на стратегическую стабильность. Отмечается, что США привержены контролю над вооружениями. «Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений»,— говорится в положениях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил отношения с Китаем в качестве основного зарубежного приоритета администрации президента Джо Байдена. Он заявил, что страна представляет собой «самое большое геополитическое испытание» в этом столетии. Отношения с Россией, по его словам, представляют для США серьезный вызов.

О внешней политике администрации Джо Байдена — в материале “Ъ” «Европа обайденела».