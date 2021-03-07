Лидер бывшей партии «Брексита» объявил об уходе с поста

Идеолог кампании за выход Великобритании из ЕС Найджел Фарадж объявил, что уйдет с поста лидера партии Reform UK, ранее известной как Партия «Брексита». Он связал самоустранение от дел партии с тем, что его партия добилась выхода страны из союза. Господин Фарадж отметил, что продолжит поддерживать ее политику в медиа, социальных сетях и новых проектах.

«Конечный итог отрезал Северную Ирландию от остального Соединенного Королевства и привела к ужасным условиям для наших рыбаков, но мы вышли, и пути назад нет»,— сказал господин Фарадж в заявлении, опубликованном на YouTube. При этом он заявил, что «мы уже видим преимущества Брексита» в вопросах торговых соглашений и договоров на поставки вакцин от коронавируса.

Найджел Фарадж был лидером Партии независимости Великобритании (UKIP) с 2006 по 2014 год. После проведения референдума за выход Великобритании из ЕС господин Фарадж объявил, что уходит из политики, но спустя два года основал Партию «Брексита», выступавшую за выход из союза без соглашения.

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС. Торговое соглашение с ЕС было подписано и одобрено в последние дни 2020 года. Первые недели после окончательного выхода Великобритании из ЕС отметились очередями на границе с материковой Европой.

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