«Брексит» отказывает музыке

Музыканты, привыкшие зарабатывать на гастролях, остались фактически без доходов в карантинном 2020 году. Но сейчас, когда жизнь начинает налаживаться, на их планы могут повлиять отношения между Великобританией и ЕС. О том, как «Брексит» нанес отложенный удар по европейской гастрольной индустрии, рассказывает Борис Барабанов.

Полный запрет на массовые мероприятия в 2020 году среди прочего сильно ударил по индустрии музыкальных фестивалей. Меломаны, сохранившие билеты на летние мероприятия, активно обсуждают вероятность их переноса уже на 2022 год. Причина — отмена в 2021-м фестиваля в Гластонбери, самого крупного музыкального события Старого Света (подробнее — в “Ъ” от 26 января). Однако прочие крупные фестивали в большинстве своем планов не меняют, а их организаторы надеются на то, что к лету ослабление ограничений и вакцинация будут способствовать возвращению концертной индустрии в привычное русло.

«Glastonbury — это "фестиваль фестивалей",— говорит продюсер московского фестиваля Park Live Сергей Мельников,— чтобы его провести, нужно было начать подготовку зимой, а это значит — начать тратить деньги. Организаторы предпочли его перенести. При этом, например, берлинский фестиваль Rock Am Ring, в программе которого много английских и американских артистов, свои даты не меняет, а он проходит раньше, чем наш Park Live,— в июне».

В программе Park Live, который пройдет в два июльских уикенда,— выступления таких звезд, как The Offspring, Gorillaz, My Chemical Romance, Slipknot и The Killers. «Ни один из заявленных в нашей программе артистов не изменил свои планы относительно приезда в Россию,— говорит господин Мельников.— Это не значит, что мы с артистами и зарубежными промоутерами не обсуждаем те или иные сценарии. То, что происходит в мире, не имеет аналогов в истории, и никто не может быть уверен в своих прогнозах».

Пандемия только-только начала отступать, но промоутеры уже публикуют один анонс за другим. Только что обнародовал свои планы самый респектабельный российский джазовый фестиваль «Триумф джаза». К нам приедут немецкий трубач Тиль Бреннер, американский певец и гитарист Аллан Харрис и трио его соотечественника, молодого пианиста Эммета Коэна, чьи еженедельные онлайн-концерты во время локдауна набирали миллионы просмотров. По словам исполнительного директора фестиваля Романа Христюка, организация приезда джазменов стала возможной благодаря поддержке правительства России и Министерства культуры, которую в тяжелый для гастрольного бизнеса период получили также Большой театр, фестиваль Юрия Башмета и сочинский парк «Сириус».

Концертная индустрия, похоже, постепенно выстраивает новые модели работы в условиях пандемии, несмотря на суровые ограничения. Но есть еще один фактор, который может свести все усилия промоутеров на нет. Речь идет о новых правилах работы английских музыкантов в странах Евросоюза и европейских в Англии. Они вступили в силу в первые минуты 2021 года.

Возможно, кто-то и выиграл от «Брексита», но это точно не музыканты. До «Брексита» они могли планировать большие турне с десятками остановок. В недавнем прошлом они садились на свой минивэн и спокойно ехали по Евротоннелю, чтобы через несколько часов уже разгружать аппаратуру в каком-нибудь французском городке. Теперь им нужно оформлять документы для въезда в страны ЕС, а каждая группа — это не только артисты, но и менеджмент и техническая бригада. Только что отсидевшие год в локдауне гастролеры могли бы поправить свое финансовое положение, но вместо этого их ждут расходы.

20 января в газете The Times появилось коллективное письмо, подписанное 110 музыкантами, которые обвинили британское правительство в том, что «Брексит» подрывает их отрасль. Письмо среди прочих подписали Роджер Уотерс, Эд Ширан, Элтон Джон, Radiohead, Стинг, дирижер Саймон Рэттл и композитор Джудит Уир. В этом ряду оказались даже недавние сторонники «Брексита», например лидер The Who Роджер Долтри.

С их гонорарами несколько сотен евро потеря будто бы невелика. Однако с музыкантами такого масштаба ездят десятки и даже сотни техников и помощников. Суммы выходят приличные. И теперь исполнители просят правительство денонсировать соглашение, иначе Европа станет «зоной, свободной от британских музыкантов». Правительство рекомендует подписантам «спросить у европейцев, почему они отвергли разумные предложения Британии по этой теме».

Многие музыканты, рассчитывавшие наконец-то вырваться на волю, с начала нынешнего года вынуждены думать не только о вакцинации перед гастролями, но и об их бюджете, который может сделать гастроли бессмысленными. Кроме того, от европейских маршрутов зависели и планы некоторых групп относительно России. Для кого-то отмена поездок в Европу автоматически означает отказ от посещения России.

«Британские артисты столкнулись с необходимостью оформлять рабочую визу в каждую страну ЕС,— говорит Дмитрий Зарецкий, генеральный директор компании Pop Farm, собирающейся в этом году привезти в Россию Майкла Кивануку, Twenty One Pilots и Pixies.— Это огромное количество документов и денег. Мы с этим знакомы не понаслышке. Для въезда в Россию британцам всегда нужна была виза. Только заботы по ее оформлению и оплате российские промоутеры всегда брали на себя, как и оформление ввоза аппаратуры. Теперь наши британские коллеги будут вынуждены почувствовать особенности визового режима на себе».