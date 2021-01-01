Великобритания завершила процесс «Брексита»

В Великобритании и Евросоюзе закончился переходный период «Брексита». Страна вышла из ЕС в конце января 2020 года, но до конца года действовал временный период, когда условия взаимоотношений сохранялись. Теперь Лондон и Брюссель будут сотрудничать в рамках соглашения, принятого в конце декабря 2020 года.

По условиям сделки Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. Стороны сохраняют свободную торговлю без пошлин и квот. Премьер Борис Джонсон считает, что выход из ЕС — это «начало новой эры национальных перемен и обновления».

Законопроект о сотрудничестве с ЕС одобрил парламент Великобритании, документ подписала королева Елизавета II.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».