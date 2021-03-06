Власти Ялты пообещали жителям круглосуточную подачу воды 7 и 8 марта

Вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье, 7 марта, и в понедельник, 8 марта, в Ялте, где ограничена ее подача из-за обмеления водохранилищ в Крыму.

«Информирую вас о том, что 7 и 8 марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение»,— написала в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко. После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина прекратила подачу воды в республику. Ранее таким способом обеспечивалось до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. В настоящее время в ряде регионов полуострова наблюдается дефицит воды.

В конце февраля жителей Ялты и Алушты вновь перевели на ограниченный график подачи воды в связи с уменьшением дебита местных источников. В госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики заявили, что водохранилища Крыма впервые за последние полгода начали наполняться водой.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».