Из Крыма испарилась вода

В водохранилище Симферополя почти не осталось воды: осадки не пополнили оскудевшие запасы, а недавно запущенный с востока Крыма водовод уже закрыли на ремонт. Лишь после его восстановления, обещают чиновники, симферопольцы не будут иметь проблем с водой. Не лучше ситуация и на Южном берегу Крыма. Курортная Ялта прекратила забор воды из Загорского и Счастливенского водохранилищ и перешла на альтернативные источники, снизив подачу воды для гостиничного бизнеса в три раза.

Директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил на оперативном заседании, посвященном ситуации с водоснабжением в Крыму, неприятную новость: запасы воды в Симферопольском водохранилище практически полностью истощились. По его данным, ежедневный забор воды из него сократился с 70 тыс. до 23 тыс. кубометров в сутки. Господин Баженов напомнил, что из-за засухи в водохранилище повысился уровень содержания аммиака и вода стала крайне неприятно пахнуть, поэтому властям срочно пришлось налаживать систему угольной очистки.

Господин Баженов также сообщил, что выпавшие в последние недели осадки практически не пополнили запасы воды.

Более того, истощение всех источников, в том числе скважин, продолжается. Из-за этого на несколько дней приостановили учебный процесс в училище олимпийского резерва под Симферополем — там устанавливают дополнительные емкости с водой.

«Напоить» столицу Крыма власти намерены с помощью недавно запущенного магистрального водовода «Дзержинского» с востока Крыма. Однако из-за того, что сооружение давно не использовалось, водовод почти сразу же закрыли на ремонт. «"Вода Крыма" бросила все силы на его восстановление,— заверил господин Баженов.— Работы должны завершиться в течение двух дней. Иначе мы выработаем воду из Симферопольского водохранилища окончательно. Но после восстановления целостности водовода в Симферополе зависимость от воды с поверхностных источников практически закончится».

Экономить воду для крымской столицы планируют также за счет устранения утечек и незаконных врезок.

Так, на 15 проверенных объектах сетей водоснабжения инспекция выявила семь серьезных утечек. На двух предприятиях обнаружили снятые пломбы и несанкционированные врезки в водовод и канализацию.

Курортная Ялта, сообщила глава администрации города Янина Павленко, прекратила забор воды из Загорского и Счастливенского водохранилищ, в которых осталось 2,53 млн и 3,5 млн кубометров воды соответственно, перейдя на альтернативные источники — новую скважину и поставки из озера Могаби (наполняется из водопада Учан-Су).

Госпожа Павленко отметила, что для санаториев и гостиниц действует более жесткий график подачи воды, чем для рядовых граждан.

«Поступило много обращений, связанных с недовольством тем, что якобы вода круглосуточно подается в большие санатории, гостиничные комплексы и пансионаты,— заявила она.— У каждого стоят емкости, поэтому постоянно есть вода. Еще месяц назад все крупные потребители были ограничены, им в три раза снизили объем подачи воды: не как всему населению по графику, а раз в три-четыре дня».

Напомним, из-за продолжительной засухи летом 2020 года жителей Симферополя и почти четырех десятков близлежащих населенных пунктов перевели на временный график подачи воды. Затем водоснабжение ограничили и в других регионах полуострова, в том числе в Евпатории и Ялте. Власти республики рассчитывают на реализацию плана по опреснению морской воды, однако в правительстве РФ считают его запасным из-за чрезмерно высокой стоимости проекта и намерены решать проблему за счет подземных запасов воды на полуострове. Тем не менее ожидается, что строительство двух опреснительных установок включат в перечень корректировок к ФЦП Крыма и Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь