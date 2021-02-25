На Южном берегу Крыма снова ограничили подачу воды

Жителей Ялты и Алушты вновь перевели на ограниченный график подачи воды в связи с уменьшением дебита местных источников, сообщили “Ъ” в администрации города.

«С 25 февраля водоснабжение Ялты переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00»,— уточнили в администрации.

Помимо этого почасовой график водоснабжения возобновили для жителей Алушты: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Ранее в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики заявили, что водохранилища Крыма впервые за последние полгода начали наполняться водой.

О том, как водохранилища Симферополя и Ялты оказались критически пусты, читайте в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь