Крымские водохранилища пополняются запасами

Впервые за последние полгода водохранилища Крыма начали наполняться водой, сообщили “Ъ” в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики.

По словам специалистов, общий приток составил 7 млн кубометров воды, однако осадки распределились неравномерно. «Один из крупнейших накопителей полуострова — Белогорское водохранилище наполнилось почти на 30% общего объема, на 3 млн кубометров воды. А вот приток в водохранилища Симферополя, к сожалению, в новом году составил 500 тыс. кубометров»,— уточнили в ведомстве.

В частности, в Симферопольском водохранилище осталось всего 7% запасов воды, в Партизанском — 14%, в Аянском — 26%. При этом из альтернативных источников столица Крыма только за неделю получила 717 тыс. кубометров артезианской воды.

На Южном берегу Крыма, по данным местных чиновников, ситуация более оптимистическая. Благодаря прошедшим снегопадам и дождям жителям курортной Ялты воду подают практически круглосуточно. По словам главы администрации курортного города Янины Павленко, в водохранилищах, снабжающих Большую Ялту, уже накопилось четверть годового объема.

Напомним, летом прошлого года жителей Симферополя и четырех десятков близлежащих сел и городов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже почасовое водоснабжение установили в Евпатории и Ялте. Власти республики планируют реализовать крупномасштабный проект по опреснению морской воды за счет сооружения дорогостоящих установок, однако в правительстве РФ считают его запасным из-за чрезмерно высокой стоимости реализации и намерены решать проблему за счет подземных запасов воды на полуострове.

Как водохранилища Симферополя и Ялты оказались критически пусты, читайте в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь