Президент Венесуэлы привился от коронавируса «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Вместе с ним привилась его жена Силия Флорес. Они получили первую дозу вакцины, сообщается в Twitter президента.

«Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала»,— отметил господин Маудро. С применением других вакцин мы защитим весь наш народ, заявил президент Венесуэлы.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что клинические испытания «Спутника V» в Венесуэле показали ее стопроцентную эффективность. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января. 19 февраля в Венесуэле началась вакцинация препаратом «Спутник V». Минздрав Венесуэлы зарегистрировал его 13 января. В феврале в страну доставили партию из 100 тыс. доз вакцины, всего планируется поставить 10 млн доз.

Кроме того, Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение о производстве вакцины в стране. Также для Венесуэлы зарезервировано от 1,4 млн до 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca.