Венесуэла приняла первую партию вакцины «Спутник V»

Венесуэла получила партию из 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего в страну, по утверждению министерства информации Венесуэлы, в рамках соглашения с Россией планируется поставить 10 млн доз.

Кадры прибытия самолета с первой партией «Спутника V» показал телеканал Venezolana de Televisin, запись опубликована на YouTube. Во время церемонии вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила, что вакцины призвана «служить наиболее подверженным риску секторам — например, сотрудникам здравоохранения» (перевод Reuters).

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января. На следующий день Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение о производстве вакцины в стране. Помимо вакцины «Спутник V», для Венесуэлы зарезервированы от 1,4 до 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщал ранее руководитель миссии Панамериканской организации здравоохранения.

Об одобрении российской вакцины в ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».