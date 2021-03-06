Правительство отрицает планы снова увеличить пенсионный возраст

Правительство России не обсуждает еще одно увеличение пенсионного возраста, заявили в пресс-службе правительства. О том, что в стране снова могут увеличить возраст выхода на пенсию, ранее заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он утверждал, что в правительстве РФ есть группа по анализу эффективности, которая «сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно».

По словам господина Рашкина, упомянутая группа экспертов считает, что для решения проблемы с дефицитом Пенсионного фонда РФ нужно увеличить возраст выхода на пенсию. Депутат утверждал, что соответствующую инициативу озвучат после сентябрьских выборов в Госдуму.

В правительстве эту информацию не подтвердили и заверили, что никакие подобные изменения не планируются. «В правительстве нет рабочей группы по пенсиям»,— ответили РБК в пресс-службе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня также сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста в России не рассматривается. По его словам, «этой темы в повестке нет», а «приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований». В Кремле назвали слова господина Рашкина «ошибочными».

Осенью 2018 года в России был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Президент Владимир Путин объяснял необходимость реформы демографическим кризисом.

Ранее стало известно, что к концу года Минфин собирается внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства». Исходя из описания, он похож на гарантированный пенсионный план, концепция которого обсуждается еще с 2019 года.

О планах Минфина внести проект закона о добровольных пенсионных взносах читайте в публикации “Ъ” «Пенсионных планов три года ждут».