Володин: вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в России не рассматривается. Ранее такую вероятность допустил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Напомним, господин Рашкин предположил, что снова повысить возраст выхода на пенсию могут после сентябрьских выборов в Госдуму. По его словам, созданная в правительстве РФ группа по анализу эффективности «сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно».

«Этой темы у нас в повестке нет. Вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Напротив, на недавней встрече с президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе индексацию пенсий работающим пенсионерам»,— заявил господин Володин.

«Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований»,— заявил господин Володин. Он подчеркнул, что нельзя «в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста». «Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность»,— сказал Вячеслав Володин.

Осенью 2018 года в России был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Президент Владимир Путин тогда объяснил необходимость реформы демографическим кризисом.

Ранее сегодня, 6 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление господина Рашкина о вероятности повышения пенсионного возраста.

Напомним, к концу года Минфин собирается внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства». Исходя из описания, он похож на гарантированный пенсионный план, концепция которого обсуждается еще с 2019 года. В 2020 году реализовать ее не удалось.

Подробности читайте в публикации “Ъ” «Пенсионных планов три года ждут».