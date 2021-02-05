Пенсионных планов три года ждут

Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства». Исходя из описания, он похож на гарантированный пенсионный план (ГПП), концепция которого обсуждается еще с 2019 года. В 2020 году реализовать ее не удалось, зато на рынке появилось много новых идей трансформации накопительной компоненты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Эксперты, несмотря на появление неких определенных сроков, в скорую реализацию новых планов правительства в пенсионной системе не верят.

Из плана-графика реализации госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2021 год и плановый период до 2023 года, утвержденного министром финансов Антоном Силуановым и опубликованного на сайте Минфина, следует, что до 15 декабря в правительство будет внесен законопроект, «направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при стимулирующей поддержке государства». В министерстве не ответили на запрос “Ъ”.

После введения с 2014 года моратория на формирование пенсионных накоплений Минфин и ЦБ представили целый ряд вариантов замены ОПС. Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагала, в частности, квазидобровольный характер формирования гражданами пенсионных средств в рамках НПО. В 2019 году ее сменил так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП). Он уже предполагал полностью добровольный характер взносов со стороны участников системы. В пенсионной системе ГПП должен стать стандартизированным планом в рамках НПО, предполагающим налоговые стимулы как для его участников, так и для работодателей (см. “Ъ” от 25 октября 2019 года). Также рассматривался вариант софинансирования взносов граждан со стороны государства на начальных этапах (см. “Ъ” от 30 января 2020 года).

В прошлом году заместителем министра финансов стал бывший председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, которому, в частности, поручили курировать работу над ГПП (см. “Ъ” от 10 февраля 2020 года). Однако ее «замедлила пандемия», говорил один из источников “Ъ”. В результате новая версия концепции законопроекта «О ГПП» была разослана по федеральным органам исполнительной власти и другим заинтересованным сторонам лишь во втором полугодии (см. “Ъ” от 26 ноября 2020 года).

За это время успели появиться новые версии реформы накопительной пенсионной компоненты. Так, НПФ в сентябре на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной представили свое видение, включающее возможность трансформации средств по ОПС в НПО (см. “Ъ” от 3 сентября 2020 года). Кулуарно обсуждались возможности реформы накопительной компоненты ОПС при сохранении самой системы. В ноябре появилась идея распространения индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) на НПФ в рамках НПО, по налоговым льготам для физических лиц очень близкая к ГПП (см. “Ъ” от 18 декабря 2020 года).

О возможности скорого внесения в Госдуму законопроекта «О ГПП» собеседники “Ъ”, близкие к социальному и экономическому блокам правительства, отзываются скептически. Один из них отмечает, что вероятность этого «близка к нулю», по крайней мере, до сентябрьских выборов в Госдуму, поскольку любой пенсионный вопрос — «это социально чувствительный момент, вызывающий раздражение граждан».

«Учитывая продолжающуюся несколько лет дискуссию вокруг пенсионного продукта, который должен прийти на смену ОПС, можно ожидать в ближайшем будущем сохранения статус-кво, то есть обсуждений с низкими шансами на принятие решений»,— согласен управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его мнению, очевидно, что без серьезных стимулов, к которым относится значительное софинансирование взносов граждан со стороны государства, ожидать выработки действительно рабочего инструмента не приходится, а к таким финансовым решениям правительство не готово. Значит, полагает эксперт, не стоит ждать и «реальных подвижек в пенсионной системе».

Илья Усов