Песков назвал ошибочным заявление Рашкина о еще одном повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности еще одного повышения пенсионного возраста в стране. Депутат ранее предположил, что снова повысить возраст выхода на пенсию могут после сентябрьских выборов в Госдуму.

Осенью 2018 года в России был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Президент Владимир Путин тогда объяснил необходимость реформы демографическим кризисом.

Как заявил господин Рашкин изданию Ura.ru, созданная в правительстве РФ группа по анализу эффективности «сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно». «Комиссия видит выход из ситуации дефицита ПФР (Пенсионного фонда России) в увеличении возраста выхода на пенсию. Будут готовить еще предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше, а люди просто не доживали до положенных выплат»,— считает депутат. По его мнению, соответствующие предложения выдвинут после выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь.

В Кремле отрицают подобные планы. «Это ошибочное утверждение»,— сказал «Интерфаксу» Дмитрий Песков.

Напомним, к концу года Минфин собирается внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства». Исходя из описания, он похож на гарантированный пенсионный план, концепция которого обсуждается еще с 2019 года. В 2020 году реализовать ее не удалось.

Подробности — в публикации “Ъ” «Пенсионных планов три года ждут».