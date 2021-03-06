Главный инфекционист США положительно отозвался о «Спутнике V»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai заявил о «хороших данных» по эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат был зарегистрирован в России в августе 2020 года, его одобрили к применению уже более 40 стран.

На вопрос о том, стал бы он прививаться китайской или российской вакциной, американский инфекционист заметил, что данные о «Спутнике V» «достаточно хорошие». Конкретного ответа о том, какую вакцину он бы предпочел, господин Фаучи не дал.

«У меня недостаточно информации от китайцев, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я внимательно не отслеживал их эффективность, но российские данные выглядят неплохо»,— добавил главный инфекционист США.

Как выяснил “Ъ”, в феврале МИД России предложил работающим в РФ иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19 российской вакциной. Дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки согласились. Сотрудники дипмиссий нескольких стран—членов ЕС рассказали на условиях анонимности, что им не запрещают прививаться «Спутником V», но не рекомендуют делать этого, пока он не получит одобрение европейского регулятора. 5 марта в Еврокомиссиизаявили, что признают право стран ЕС покупать «Спутник V».

О проверке российского препарата в Европе — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».