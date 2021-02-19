Чрезвычайный и полномочный укол

Как стало известно “Ъ”, российский МИД разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19. Речь может идти о вакцинации 12 тыс. дипломатов и членов их семей. Посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки уже начали направлять сотрудников на прививку. Представители большинства дипмиссий стран—членов ЕС, однако, рекомендуют своим дипломатам дождаться официальной регистрации российских вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам. Посол США «Спутником V» прививаться не будет, но его сотрудники якобы не против.

О том, что МИД предложил всем работающим в России иностранным дипломатам сделать прививку от коронавируса, “Ъ” рассказали сотрудники сразу нескольких посольств. Эту информацию подтвердили “Ъ” и в самом министерстве: «Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране. МИД России не является исключением».

«Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ»,— пояснили на Смоленской площади.

В ведомстве добавили, что, предоставляя иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения диппредставительствам необходимых условий для выполнения своих функций и их безопасности.

В иностранных дипмиссиях по-разному отреагировали на приглашение вакцинироваться. По состоянию на середину февраля, одна из российских вакцин — «Спутник V» — разрешена к использованию более чем в 25 странах мира. Среди них государства СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Дипломаты из этих стран приняли предложение привиться. В некоторых посольствах сотрудникам для похода в поликлинику даже дают отгул. Вакцинация «Спутником V» для дипломатов бесплатная.

В посольствах западных стран реакция была не столь однозначной. В посольстве США в Москве заявили, что посол Джон Салливан не будет прививаться, поскольку «не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России». При этом газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что некоторые американские дипломаты хотели бы вакцинироваться «Спутником V», поскольку сомневаются в том, что их власти в обозримом будущем доставят им вакцины, зарегистрированные в США.

Некоторые западные дипломаты привились «Спутником V» еще до ноты из МИДа, как, например, посол Италии в России Паскуале Терраччано. Сотрудники дипмиссий нескольких других стран—членов ЕС рассказали “Ъ” на условиях анонимности, что им не запрещают ставить «Спутник V», но не рекомендуют делать этого, до того как российская вакцина получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). При этом один из дипломатов сказал “Ъ”: посольский врач объяснил ему, что, если он привьется незарегистрированной ЕМА вакциной и у него возникнут тяжелые побочные явления, воспользоваться медицинской страховкой для лечения будет невозможно.

С вакцинацией работающих за рубежом российских дипломатов все сложнее. “Ъ” отправил запрос в МИД, как российские власти планируют прививать сотрудников диппредставительств РФ и членов их семей. В ведомстве заверили, что «соответствующая работа проводится». «Она строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры,— уточнили в министерстве.— Для работников российских дипломатических представительств, желающих вакцинироваться на территории РФ, предусмотрена такая возможность в период отпуска или командировки».

Отметим, что пока единственным государством, запустившим масштабную и успешную программу вакцинирования сотрудников своих загранучреждений, является Израиль. Израильские дипломаты прилетают в страну группами, получают вакцину, возвращаются в государство пребывания, а через три недели возвращаются за второй дозой. Таким образом власти Израиля надеются за несколько месяцев привить всех своих дипломатов и членов их семей. Израиль — мировой лидер по скорости вакцинации от COVID-19. По данным местного минздрава, на середину февраля привиты были уже более 40% населения страны.

В России привиться успели пока только 1,5% граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг на вопрос журналистов, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины «Спутник V», но при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно, ответил: «Что касается спроса на российскую вакцину за рубежом, он действительно высок. Он настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. И для этого сейчас ведется очень активная работа по запуску, причем в самые ближайшие дни, производства российской вакцины в ряде зарубежных стран». По его словам, производство в зарубежных странах будет покрывать «потребности заграницы», для российских властей же «абсолютным приоритетом является внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации».

Елена Черненко