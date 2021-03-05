05 марта, пятница
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Еврокомиссия признает право стран ЕС покупать «Спутник V»

Страны Евросоюза юридически могут покупать российскую вакцину «Спутник V», сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, государства не имеют право вести переговоры только по тем вакцинам, которые есть в «портфеле общих закупок» ЕС.

«Мы определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны—члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин»,— сказал господин Мамер на брифинге, отвечая на вопрос о закупках российской вакцины странами ЕС (цитата по ТАСС). Он отметил, что государства в случае закупок вне общего портфеля сами несут ответственность за последствия применения вакцин.

ЕК заключила контракты на закупку 2,6 млрд доз Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вчера, 4 марта, начало экспертизу «Спутника V». Регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность. Вместе с тем два европейских государства одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия. «Спутник V» зарегистрирован больше чем в 40 странах.

Подробнее о проверке EMA — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».

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