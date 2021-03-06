Пашинян обсудил Карабах и двусторонние отношения с госсекретарем США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и вопросы двусторонних отношений с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль США в Минской группе ОБСЕ (по урегулированию в Карабахе.— “Ъ”). Стороны коснулись сложившейся в регионе после войны ситуации. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ»,— сказано на сайте правительства Армении. В разговоре господин Пашинян заявил о необходимости немедленного возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других задержанных.

Энтони Блинкен отметил важность партнерских отношений с Арменией. Он сообщил о намерении США продолжить помогать Армении в проведении реформ, в том числе в укреплении верховенства закона, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия и полиции.

С 25 февраля в Армении проходят митинги сторонников властей и оппозиции. Они начались, когда Генштаб потребовал отставки премьер-министра, а он в ответ заявил о попытке переворота. 4 марта парламентская оппозиция сообщила, что не смогла договориться с господином Пашиняном по поводу досрочных выборов.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Армения застряла между прошлыми и нынешним».