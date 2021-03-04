Глава парламентской оппозиции заявил о неудаче переговоров с Пашиняном

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлой Армении» Эдмон Марукян сообщил, что переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном не привели к согласию в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов.

«Мы провели переговоры. Премьер-министр не связывает проблему вокруг начальника Главного штаба ВС с процессом внеочередных выборов, а мы связываем, поскольку считаем, что к существующему в стране кризису добавилась эта проблема и они взаимосвязаны. Какого-либо согласия с премьером не достигнуто»,— сказал господин Марукян журналистам по итогам встречи с премьером Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что господин Пашинян также планирует встретиться с главой оппозиционной парламентской фракции «Процветающей Армении» Гагиком Царукяном. «Будет встреча с Гагиком Царукяном, поскольку только на основе нашей позиции процессы не могут развиваться и парламент не может быть распущен. Думаю, что будут новые переговоры»,— сообщил Эдмон Марукян.

Накануне господин Пашинян вновь заявил о готовности организовать внеочередные парламентские выборы, но парламентская оппозиция должна согласиться с его условиями. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку. Никол Пашинян предлагает оппозиции подписать документ, согласно которому в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение.

О том, почему оппозиции никак не удается добиться ухода Никола Пашиняна,— в колонке обозревателя “Ъ” Сергея Строканя.