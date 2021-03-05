Армения застряла между прошлыми и нынешним Предшественники Никола Пашиняна хотят его убрать, но не могут

Политический кризис в Армении законсервировался, а нестабильность стала стабильной. В противостоянии Никола Пашиняна и оппозиции не происходит ничего, кроме информационных поводов, которые создают враждующие стороны. 4 марта таким событием стала пресс-конференция экс-президента Роберта Кочаряна, который возложил на премьера вину за проигрыш в войне и не только, дав понять, что в борьбе с ним хороши все средства, включая военный переворот.

В борьбе за власть в Армении сейчас период позиционных боев. Противники премьера Никола Пашиняна «окопались» перед зданием Национального собрания — парламента страны. С прошлой недели там разбит палаточный лагерь, а в понедельник появилась еще и сцена. С нее несколько раз в неделю Никола Пашиняна называют «предателем» и призывают уйти. Идти дальше заявлений оппозиция пока не готова. 3 марта после полудня у парламента прошел очередной антиправительственный митинг.

Поскольку в это же время в Национальном собрании находился премьер-министр, меры безопасности заметно усилили. СМИ получили впечатляющую картинку: на балконе здания расположились снайперы, парк перед парламентом заполнили автоматчики, а дорожки в нем «заминировали» светошумовыми гранатами, ворота заварили, а по периметру разместились полицейские со щитами и дубинками.

Если власть хотела продемонстрировать, что готова себя защищать, у нее это получилось. Но усиление не пригодилось. Оппозиция не собиралась и пока не собирается ничего штурмовать. Отдельные эпизоды, когда в какое-нибудь правительственное здание врываются десяток-полтора громких антипашиняновских активистов, не в счет.

Оппоненты Никола Пашиняна из «Движения по защите Родины» хотят пойти другим путем — вынудить его подать в отставку, заменить временным главой правительства, на роль которого определили первого премьера страны Вазгена Манукяна, и после этого провести досрочные парламентские выборы.

Господин Пашинян избрал другую тактику. Он игнорирует призывы уйти, выводит на площадь своих сторонников, когда хочет показать, что их больше, чем могут мобилизовать его противники, а параллельно ведет с разными партиями переговоры о досрочных выборах. Цель премьера — добиться того, чтобы они, если уж распускать парламент, прошли на его условиях. То есть без временного правительства во главе с Вазгеном Манукяном, а значит под его — господина Пашиняна — контролем. При таком раскладе пропремьерский блок «Мой шаг» вполне может достойно выступить, даже несмотря на то что за плечами его лидера проигранная война с Азербайджаном.

Судя по всему, эту вероятность понимают оппоненты Никола Пашиняна. И бросают в бой новые старые силы. 4 марта в атаку пошел второй президент Армении Роберт Кочарян. На пресс-конференции в Ереване он почти прямым текстом обвинил премьера в предательстве.

«Это ненормально, когда власть не может дать вразумительных объяснений. К примеру, почему на третий день войны была остановлена основная составляющая мобилизации, предполагающая пополнение вооруженных сил. Почему перед войной опытные боевые офицеры, генералы, полковники были заменены или отправлены в отставку?» — задавался вопросами экс-президент, отметив: Никол Пашинян уже на четвертый день боевых действий знал о том, что война будет проиграна. Господин Кочарян сам же и предложил вариант ответа на поднятые им вопросы: похоже на запланированное поражение.

«Эта власть должна была встать на колени (после проигранной войны.— “Ъ”), попросить прощения у народа, а если бы было достоинство, то и застрелиться»,— считает экс-президент.

Вину предшественников господина Пашиняна в том, что армянские вооруженные силы оказались слабо подготовлены к войне, Роберт Кочарян отрицал. В годы его правления, заявил он, местная армия была самой сильной на Южном Кавказе.

Господин Кочарян заявил, что готов участвовать в досрочных парламентских выборах и в случае победы снова вернуться к управлению страной. При этом он не исключил других вариантов развития событий.

Оговорившись, что никого ни к чему не призывает, экс-президент при этом призвал не бояться словосочетания «военный переворот».

В истории, продолжил он, были случаи, когда военные брали власть в свои руки и тем самым способствовали развитию страны. Роберт Кочарян привел в пример события мая 1961 года в Южной Корее, когда генерал-майор Пак Чжон Хи возглавил Апрельскую революцию, создавшую предпосылки для «корейского экономического чуда».

«Не надо сильно бояться действий армии, не описанных в конституции. Если военная элита чувствует ответственность за страну, то не надо исключать и соответствующих шагов со стороны вооруженных сил»,— пояснил свою мысль господин Кочарян.

О попытке военного переворота в Армении Никол Пашинян, напомним, заявил на прошлой неделе после того, как высшие офицеры Генштаба выступили с требованием его отставки. После этого премьер решил уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна, но пока не сумел этого добиться, поскольку соответствующее ходатайство не стал визировать президент Армен Саркисян. Точку в конфликте премьера и военного теперь должен поставить суд.

Сложно сказать, сыграет ли какую-то роль активизация господина Кочаряна, который уже не в первый раз критикует Никола Пашиняна.

Хотя популярность господина Пашиняна и упала после войны, она все равно выше рейтинга экс-президента Кочаряна.

Большинством общества нынешний кризис воспринимается как конфликт элит — бывших и нынешних, говорит глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. «И те и другие — это меньшинство. С одной стороны — элита и те, кого она может отмобилизовать, а с другой — контрэлита и те, кто против власти. Их митинги — это очень хороший показатель: и первые, и вторые собирают кого могут. А между ними, простите за патетику, армянский народ. Люди, которые устали, апатичны, не хотят ни на какую площадь и не понимают, что они могут сделать»,— сказал собеседник “Ъ”.

Он обратил внимание на то, что сейчас никто из противоборствующих сторон не предлагает никакой позитивной повестки. «Во время пашиняновской революции 2018 года людям предлагалась пусть смешная, но позитивная программа: перестанут брать проценты за кредиты, перестанут штрафовать за дорожное движение.

Сейчас программа негативная — надо убрать Пашиняна. Когда уберем, что будет? Я разбогатею? Нет. Карабах вернется? Нет. Нет позитивной программы»,— отметил господин Искандарян.

Все это дискурс политический, а не социальный, заключил он, и это не то, что каждую домохозяйку приведет на площадь.

Владимир Соловьев, Ереван