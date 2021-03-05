Сейшелы готовят люкс-отдых для туристов

Сейшелы открываются для российских туристов без карантина и справки о вакцинации. Посетить острова можно будет с 25 марта. Чтобы попасть в страну, нужно предоставить только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на арабском, английском или французском языке, сделанный не ранее чем за трое суток до прибытия. Внутри страны ограничения стандартные: социальная дистанция, масочный режим и обработка рук. Чем Сейшельские острова могут заинтересовать туристов? И насколько дорогим будет путешествие? Об этом — Алла Пугачева.

Прежде всего, Сейшелы — это белоснежные пляжи и бирюзовые воды Индийского океана, где любят проводить свадьбы и устраивать фотосессии. Но не только. Например, можно заказать индивидуальную экскурсию на необитаемые коралловые острова, заняться дайвингом, исследовать джунгли или прогуляться по чайным плантациям. А одна из главных достопримечательностей страны — остров гигантских черепах, которых работники парка разрешают кормить листьями. Отдельные особи по размеру сопоставимы с небольшими лабрадорами, и маленькие дети пытаются кататься на них верхом.

Среди постоянных гостей Сейшельских островов — преимущественно обеспеченные люди. Для них в стране созданы все условия для красивой жизни — добраться до отеля, например, можно на вертолете прямо из аэропорта. Это удовольствие обойдется в несколько сотен долларов. Впрочем, добраться до самих Сейшел, вероятно, будет не в разы, а на порядок дороже, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «Все-таки Сейшелы — это в том числе и люкс-туризм, хотя есть различные отели, но больше, конечно, это не массовое чартер-направление.

Наверное, основной спрос будет на билеты первого и бизнес-классов, как это происходит с Мальдивами.

И вип-клиентов совершенно не отпугивают высокие цены. Бизнес-класс, например, на Мальдивы — мы пока можем только с этой страной сравнивать — достигал 1,5 млн руб.».

Более скромным туристам Сейшелы также понравятся во многом из-за уникальной флоры и фауны. Только в этой стране, например, растут пальмы Коко де Мер, плоды которой напоминают самую выдающуюся часть тела Ким Кардашьян и Дженифер Лопес. А на завтрак могут заглянуть сейшельские малые черные попугаи.

Словом, неудивительно, что после новости об открытии страны спрос на авиабилеты на острова резко вырос, говорит пиар-директор Aviasales Янис Дзенис: «Российских путешественников дважды звать не надо, и сразу же после появления информации о том, что на Сейшелы теперь пускают даже без прививки, количество поисковых запросов от наших пользователей на острова выросло на 107%. Билет в одну сторону стоит от 25 тыс. руб., соответственно, в две стороны — в районе 50 тыс. руб».

Со 2 апреля добраться до Сейшел можно будет и без пересадок, правда, пока что только рейсами «Аэрофлота». Они запланированы раз в неделю, по пятницам. Время в пути — 8,5 часа. Стоимость перелета с багажом в эконом-классе стартует от 35 тыс. руб., а в бизнес-классе — от 435 тыс. руб. в одну сторону.

Желающих отдохнуть на Сейшелах, вероятно, будет больше, чем может вместить один борт «Аэрофлота», и многим придется воспользоваться пересадкой в Дубае. Но долгий перелет и высокие цены туристов не останавливают — все из-за ни с чем не сравнимого сервиса, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Как правило, отельная база не совсем похожа на то, к чему туристы привыкли в Турции.

Это закрытые курорты с полной инфраструктурой, с прекрасными поварами, с дорогими алкогольными напитками, как это принято на островах, и закрытой экосистемой, что очень важно сейчас для туристов, потому что не будет контакта с внешним миром, можно не переживать за заражение и свободно вернуться.

Отели есть ультрадорогие, где отдых на 10 дней будет стоить несколько миллионов рублей. А так мы думаем, что реальный стартовый ценник — в районе 300 тыс. руб».

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И еще один приятный бонус — туристам из центральной России не придется менять привычный распорядок дня. Разница во времени с Москвой составляет всего час, так что никакого джетлага, только отдых.

Лилия Галявиева