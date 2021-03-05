Производитель трав «Фитофарм» построит винзавод на Кубани за 150 млн рублей

Новый винзавод мощностью 51 тыс. бутылок тихих вин в год появится в хуторе Школьный Крымского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным властей региона, сейчас уже возведены корпуса завода и хранилища, завершена внутренняя отделка помещений, ведется монтаж оборудования, а также благоустраиваются подъездные пути. Также на базе винзавода появится летний ресторан с видом на горное плато. В дальнейшем инвестор собирается построить гостиничный комплекс с с дегустационным залом и винным магазином.

Соглашение о строительстве завода в 2020 году подписали администрация Крымского района и ООО «Кубань-Биофикс» (нынешнее называние ООО «Шато Андре»). Известно, что нвестор вложит в предприятие около 150 млн рублей. В результате будет создано 30 новых рабочих мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Шато Андре» зарегистрировано в 2010 году. Основной вид деятельности – производство вина из винограда. Размер уставного капитала – 10 тыс. руб. в 2020 году выручка предприятия составила 57 млн руб., чистая прибыль – 32,2 млн руб. Собственниками указаны Андрей Завгородний, Андрей Завгородний-младший, Игорь Завгородний и Наталья Носовская (у всех по 25%).

В этом же составе совладельцы контролируют компании, связанные с производственно-коммерческой фирмой «Фитофарм». Ей принадлежит одноименная аптечная сеть, также компания занимается производством трав из лекарственно-растительного сырья (сборы и монотравы, лекарственные чаи и медицинские препараты на основе растительных компонентов). Фирма имеет земельный банк объемом 280 га, на котором выращиваются травы, используемые в производстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года произвели 13,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кубань остается лидером по производству вина в РФ, занимая 45,3% рынка.

Ранее власти региона сообщили, что Краснодарский край в 2021 году планирует нарастить экспорт вина до 450 тыс. декалитров. Это на 7,1% больше, чем по итогам 2020 года. В прошлом году экспорт вина и шампанского их Краснодарского края составил 420 тыс. дал.

Алексей Белянин