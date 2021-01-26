Экспорт вина в Краснодарском крае в 2021 года вырастет до 450 тыс. декалитров

Краснодарский край в 2021 году планирует нарастить экспорт вина до 450 тыс. декалитров. Это на 7,1% больше, чем по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

В прошлом году экспорт вина и шампанского их Краснодарского края составил 420 тыс. дал. В последние пять лет Кубань находится на третьем месте по объему поставок товаров АПК. При этом, Кубань переходит от экспорта сырья к экспорту готовой продукции, отмечает администрация Кубани, называя вино одним из наиболее востребованных товаров.

Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, несмотря на пандемию коронавируса, кубанские предприятия сохранили зарубежные рынки сбыта винодельческой продукции – это уже 16 стран по всему миру. По данным минсельхоза Кубани, на ближнем зарубежье востребованы полусладкие вина кубанских производителей. В странах Европы и Китае – сухие вина. Игристые вина преимущественно поставляют в страны СНГ, Эстонию и Швейцарию.

Всего на экспорт в Краснодарском крае работают 14 предприятий винодельческой отрасли. Самые крупные среди них – «Союз-Вино», «Абрау-Дюрсо» и «Фанагория». Суммарно они выпускают почти 90% всей экспортной продукции.

Как сообщало “Ъ-Кубань”, за 11месяцев 2020 года экспорт вина составил 357 тыс. дал — на 16% больше, чем годом ранее. Планировалось, что к 2024 году краю объем экспорта вырастет до 445 тыс. декалитров на сумму 7,4 млн долларов.

В целом, в 2020 году Краснодарский край поставил за рубеж продукцию предприятий АПК на 2,7 млрд долларов при плане в 2,5 млрд долларов. К концу 2024 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края собираются увеличить до 3,8 млрд долларов.

Алексей Белянин