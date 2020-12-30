В Краснодарском крае производство вина в 2020 году выросло до 13,1 млн дал

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года произвели 13,1 млн декалитров вина. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

Кубань остается лидером по производству вина в РФ, занимая 45,3% рынка. Кроме нее, в топ-3 регионов - крупнейших производителей вина попали Крым (6,4 млн дал) и Ленинградская область (3 млн дал). Всего в России по итогам 11 месяцев 2020 года произвели 28,74 млн дал вина — на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, производство шампанского на Кубани за 11 месяцев 2020 года выросло до 4,3 млн дал. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничные продажи игристых вин в регионе за этот же период увеличились на 12,8% - до 709,1 тыс. дал.

Алексей Белянин