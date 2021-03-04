Кремль заявил о полном уничтожении химоружия в России и призвал США к тому же

Москва много лет назад уничтожила все свое химическое оружие и ждет того же от Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Господин Песков в связи с этим считает, что аналогичные призывы Госдепа к России лишены логики.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, иначе будет гарантированный второй раунд санкций по делу Алексея Навального.

«Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Дмитрий Песков добавил, что Россия ожидает, что «некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции.» «Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся и США… И в этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, они лишены оснований и являются ничем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России»,— заявил представитель Кремля.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».