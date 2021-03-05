Комиссионные доходы Мосбиржи выросли в 2020 году до рекордных 34,3 млрд руб.

Московская биржа отчиталась о финансовых результатах за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Рекордный рост показал комиссионный доход торговой площадки — он увеличился на 30,9% к 2019 году и составил 34,3 млрд руб. Это позволило увеличить чистую прибыль на 24,6%, до 25,17 млрд руб.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 года доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Мосбиржи достигла рекордных 76%. По итогам года этот показатель составил 71%. Чистые процентные доходы из-за снижения процентных ставок снизились на 15,3%, до 14,2 млрд руб. Операционные расходы выросли на 8,5%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13,8% и составила 25,171 млрд руб.

Накануне Мосбиржа сообщила о рекордном притоке частных инвесторов в феврале. Также в прошедшем месяце наблюдалась максимальная активность частных инвесторов — сделки совершали 1,6 млн человек. Вместе с тем, Центробанк разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования. Минфин запрет поддержал. Президент России Владимир Путин призвал защитить интересы неопытных инвесторов.

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