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Минфин поддержал запрет на продажу сложных финпродуктов неопытным инвесторам

Министерство финансов России готовит положительный отзыв на законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до старта обязательного тестирования. Обязательное тестирование инвесторов начнется 1 октября 2021 года.

«Законопроект очень нужный и важный <…> Безусловно, мы поддерживаем. У нас есть пара редакционных замечаний, они носят именно редакционный характер»,— сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев (цитата по ТАСС).

С предложением ограничить продажу сложных фининструментов неопытным инвесторам выступил Банк Росси (ЦБ). Разработанный законопроект был внесен в Госдуму 21 января 2021 года.

Об ужесточении правил на финансовом рынке — в материале “Ъ” «Брок-н-ролл».

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