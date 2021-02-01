Путин призвал защитить интересы непрофессиональных инвесторов

Президент Росси Владимир Путин призвал защитить интересы неопытных инвесторов, которые вкладываются в рынок ценных бумаг. Глава государства потребовал не допустить повторения истории с обманутыми дольщиками.

«Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений - в том числе, покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады… Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьезное внимание»,— сказал господин Путин на совещании по ситуации в банковской сфере (цитата по «РИА Новости»).

Также, по словам Владимира Путина, банковский сектор за последние годы стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике. При этом, по мнению президента, в процессе трансформации банковского сектора возникают не только новые возможности, но и дополнительные риски. «И чтобы предотвратить и снизить эти риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и Центрального банка: нужно, безусловно, держать эти вопросы на постоянном конторе и при этом учитывать, какие изменения происходят в мире, куда идет глобальная экономика»,— заявил он.

Ранее ЦБ разработал законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после положительного тестирования. Минфин запрет поддержал.

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