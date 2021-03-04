Скрытый баррельеф местности

Вопреки предварительным ожиданиям, странам ОПЕК+ не удалось быстро согласовать уровень добычи картеля в апреле — мониторинговый комитет сделки не дал формальных рекомендаций министрам, которые должны принять решение 4 марта. По данным “Ъ”, компромисс может заключаться в том, что ОПЕК+ в целом повысит добычу в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки, как и ожидалось. При этом Саудовская Аравия, которая дополнительно снизила добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале—марте, в апреле вернет на рынок только половину объема, чтобы избежать слишком сильного давления на цены.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ завершил встречу 3 марта без рекомендаций по уровням сокращения добычи на следующий месяц. Участники соглашения должны принять решение на министерской встрече ОПЕК+ 4 марта, которая начнется в 16:00 по московскому времени. Как ожидается, страны ОПЕК+ могут увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле, аналогичный прирост производства можно ожидать и в мае. Однако остается неясным, как быстро будет увеличивать добычу лидер ОПЕК Саудовская Аравия, которая добровольно снизила ее в феврале—марте на 1 млн б/с.

По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ходом обсуждения, компромиссным вариантом, который устроит всех участников соглашения и сохранит баланс, стало бы постепенное наращивание производства со стороны Саудовской Аравии.

Так, она могла бы увеличить свое производство дополнительно на 500 тыс. б/с в апреле и на столько же в мае. Таким образом, ОПЕК+ суммарно может увеличить предложение в апреле на 1 млн б/с и на такой же объем через месяц.

Решение со стороны ОПЕК+ о повышении добычи в апреле на 500 тыс. б/с вполне логично, считает Василий Танурков из АКРА. По его мнению, сложнее обстоит вопрос с добровольным сокращением Саудовской Аравией, но, скорее всего, страна все-таки повысит добычу.

Последний раз ОПЕК+ принимала решение в декабре 2020 года. Страны договорились, что совместно увеличат добычу на 500 тыс. б/с, а Россия получила дополнительные 65 тыс. б/с в виде исключения, но в феврале российская нефтедобыча вместо увеличения, наоборот, сократилась (см. “Ъ” от 3 марта). Причиной тому стали аномальные морозы этой зимой, которые создали технологические проблемы для нефтедобычи не только в России, но и в Казахстане и США.

Основное расхождение во мнениях между членами ОПЕК+ касается того, является ли рост спроса на рынке достаточно устойчивым, чтобы наращивать добычу. В ходе дискуссии на мониторинговом комитете, по данным Reuters, некоторые члены ОПЕК+ предложили вообще воздержаться от роста добычи в апреле. Однако Россия занимают иную позицию, опасаясь, что такой дефицит на рынке приведет к слишком высоким ценам на нефть, что нежелательно, поскольку поддержит сланцевую добычу в США.

Вполне возможно, что добыча в США будет увеличиваться во втором—третьем кварталах 2021 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

«С одновременным ростом предложения от ОПЕК+ это может сильно замедлить сокращение мировых запасов и привести к некоторой коррекции цен на нефть»,— говорится в отчете банка.

С учетом сохраняющихся рисков пандемии и традиционного сезона ремонтов на НПЗ во втором квартале компромиссным вариантом может быть постепенное возвращение объемов на рынок со стороны Саудовской Аравии и других участников в течение нескольких месяцев, считает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Она напоминает, что, исходя из февральских прогнозов EIA, увеличение добычи ОПЕК+ только на 1 млн б/с в апреле позволит сохранить дефицит на рынке более чем в 1 млн б/с, что будет способствовать сокращению запасов нефти в хранилищах.

Дмитрий Козлов