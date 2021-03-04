Все страны ОПЕК+, кроме России и Казахстана, сохранят добычу

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в картель, договорились об ограничениях добычи нефти в апреле, сообщила пресс-служба ОПЕК+ по итогам заседания. По ее сообщению, Россия увеличит добычу на 130 тыс. баррелей в сутки (б/с), Казахстан — на 20 тыс. б/с. Остальные страны, участвующие в соглашении, сохранят прежний уровень добычи.

«Министры (энергетики стран ОПЕК+.— “Ъ”) договорились о сохранении мартовских уровней добычи в апреле, ха исключением России и Казахстана, которым будет разрешено нарастить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно в связи с продолжающейся сезонной модели спроса на нефть»,— указано в сообщении на сайте ОПЕК. Отметим, что подобное исключение для России и Казахстана делалось и в январе, когда обсуждались параметры добычи нефти на февраль и март. Тогда им разрешалось поэтапно увеличить добычу на 65 тыс. и 10 тыс. б/с соответственно.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что ожидает в 2021 году ключевых событий в плане восстановления спроса на нефть. «Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается. И в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год, 2021 год будет ключевым»,— сказал он на пресс-конференции по итогам заседания (цитата по «Интерфаксу»).

Цена нефти продолжила рост, начавшийся после сообщений СМИ о готовности Саудовской Аравии сохранить уровень добычи в апреле. Баррель нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) с поставками в мае подорожал до $67,44 (+5,26%) к 20:22 мск, баррель WTI с поставками в апреле — до $64,68 (+5,54%).

Вчера, 3 марта, на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ был представлен доклад с базовым сценарием на 2021 год. В соответствии с ним глобальный рынок нефти в 2021 году будет находиться в состоянии дефицита, пик которого может прийтись на май.

Подробнее — в материале “Ъ” «Скрытый баррельеф местности».