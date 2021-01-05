Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март

Страны Организации стран—экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) договорились о параметрах добычи в феврале и марте. Россия увеличит добычу нефти в феврале на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — на 10 тыс. баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте — по 7,125 млн баррелей в сутки.

«По итогам заседания странами—участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 тыс. и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно»,— сообщило Минэнерго.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 4 марта, встречи мониторингового комитета — 3 февраля и 3 марта.

С мая 2020 года действовало соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. 3 декабря страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки, из которых 125 тыс. приходится на долю России.

Подробнее о сделке ОПЕК+ — в материале “Ъ” «Нефть погрязла в сдельщине».