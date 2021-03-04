Спортивный директор ФК «Тамбов» подписал контракт с «Кубанью» на следующий сезон

Спортивный директор футбольного клуба (ФК) «Тамбов» Павел Худякова подписал предварительный контракт с ФК «Кубань». Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, проведенной руководством «Кубани». Планируется, что господин Худяков станет гендиректором «Кубани» в мае, после окончания сезона в РПЛ. В настоящее время господин Худяков продолжает исполнять свои обязанности в ФК «Тамбов», но он также консультирует собственников кубанского клуба по различным вопросам.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что Павел Худяков может в новом сезоне перейти в краснодарскую «Кубань», стало известно в начале января 2021 года. Тогда он говорил, что ведутся переговоры с клубом, однако уточнил, что до конца текущего сезона точно продолжит работу в Тамбове. Ранее пост гендиректора ФК «Кубань» занимал Станислав Лысенко. В настоящее время обязанности руководителя клуба исполняет Наталья Избицкая.

Отметим, что недавно Павел Худяков также вышел из состава учредителей ассоциации футбольный клуб «Тамбов». Из данных ЕГРЮЛ следует, что господин Худяков перестал быть соучредителем 1 февраля. Расставание с клубом происходит на фоне затяжных финансовых проблем «Тамбова».

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот