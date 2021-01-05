ФК «Кубань» ведет переговоры о переходе спортивного директора «Тамбова»

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков может в новом сезоне перейти в краснодарскую «Кубань». Об этом он рассказал изданию «РИА Новости».

По словам господина Худякова, сейчас ведутся переговоры с клубом, однако он уточнил, что до конца текущего сезона точно продолжит работу в Тамбове. Планируется, что в «Кубани» он займет должность гендиректора. Сейчас эту должность занимает Станислав Лысенко.

«Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы спасти "Тамбов" от снятия с чемпионата России», – прокомментировал Павел Худяков.

В розыгрыше РПЛ сезона 2020/2021 ФК «Тамбов» занимает последнее 16-е место, имея в активе 13 очков. «Кубань» в нынешнем сезоне выступает в группе №1 в ПФЛ. Сейчас краснодарский клуб занимает второе место в турнирной таблице.

В ноябре 2020 года стало известно, что ради спасения «Тамбова» рассматривается вариант объединения с «Кубанью». Клуб уже несколько месяцев испытывает финансовые сложности: в декабре 2020 года в отношении него возбудили административное дело о невыплате зарплаты. Долг клуба перед сотрудниками составляет 118 млн руб.

Алексей Белянин