Власти Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало расследование в отношении Apple. Как говорится в сообщении регулятора, власти намерены проверить жалобы разработчиков на то, что условия размещения их приложений в App Store несправедливы и подрывают честную конкуренцию.

Жалобы разработчиков касаются требований, предполагающих, что распространять свои приложения на iPhone и iPad они могут только через App Store. Кроме того, разработчики жалуются на 30% комиссии, которые Apple собирает со всех платежей, совершаемых внутри приложений через платежную систему Apple Pay. При этом корпорация запрещает разработчикам пользоваться другими платежными системами.

Отметим, что в отношении Apple уже ведутся антимонопольные расследования в США и ЕС. Инициатором обоих расследований выступила компания Epic Games, к жалобам которой присоединились и другие крупные разработчики.

Противостояние Epic Games и Apple началось еще в августе прошлого года. Тогда разработчик игр заявил, что отныне все пользователи мобильной версии его многопользовательской игры «Fortnite» смогут покупать внутриигровые валюту и товары непосредственно через приложение. Это прямое нарушение правил Apple, которая в ответ исключила «Fortnite» из App Store. В ответ на это Epic подала иск к Apple в окружной суд по Северному округу Калифорнии. В качестве ответной меры Apple не только подготовила встречный иск к Epic Games (за нарушение правил пользования App Store), но и намеревалась отключить все учетные записи разработчиков Epic Games для работы с iOS и MacOS.

С 1 января 2021 года Apple снизила вдвое комиссию за размещение приложений в App Store для небольших разработчиков — с 30% до 15%. Снижение распространяется на те компании, доходы которых, получаемые через App Store, не превышают $1 млн в год. Для новых разработчиков, которые раньше не размещали приложения в App Store, комиссия также установлена на уровне 15%.

Подробнее о противостоянии разработчиков приложений и Apple читайте в материале “Ъ” «Нас ждет королевская битва».

Кирилл Сарханянц