Epic Games подала в Еврокомиссию жалобу против Apple

Epic Games обратилась в Еврокомиссию, чтобы заставить Apple отменить комиссию 30%, взимаемую со всех платежей, совершаемых в App Store. Кроме того, сообщает Reuters, Epic Games требует, чтобы производитель iPhone позволил сторонним разработчикам предлагать единую подписку на все их игровые продукты — в противовес Apple Arcade.

Генеральный директор Epic Тим Суини прокомментировал жалобу в Еврокомиссию. «30%, которые они взимают в качестве налога на приложения, они могут превратить в 50%, или 90%, или 100%. Epic не просит ни один суд или регулятора изменить эти 30% на какое-то другое число, только восстановить конкуренцию в экосистеме iOS»,— заявил господин Суини.

«Способом, который судья назвал обманным и тайным, Epic включила функцию в своем приложении, которая не была рассмотрена или одобрена Apple, и они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store, которые в равной степени применимы к каждому разработчику и защищают клиентов,— говорится в ответном заявлении Apple.— Их безрассудное поведение превратило клиентов в пешек, и мы с нетерпением ждем возможности разъяснить это Европейской комиссии».

Противостояние Epic Games и Apple началось еще в августе прошлого года. Тогда разработчик игр заявил, что отныне все пользователи мобильной версии его многопользовательской игры Fortnite смогут покупать внутриигровые валюту и товары непосредственно через приложение. Это прямое нарушение правил Apple, которая в ответ исключила Fortnite из App Store. В ответ на это Epic подала иск к Apple в Окружной суд по Северному округу Калифорнии. В качестве ответной меры Apple подготовила не только встречный иск к Epic Games — за нарушение правил пользования AppStore, но и намеревалась отключить все учетные записи разработчиков Epic Games для работы с iOS и MacOS.

С 1 января 2021 года Apple снизила вдвое комиссию за размещение приложений в App Store для небольших разработчиков — с 30% до 15%. Снижение распространяется на те компании, доходы которых, получаемые через App Store, не превышают $1 млн в год. Для новых разработчиков, которые раньше не размещали приложения в App Store, комиссия также установлена на уровне 15%.

Кирилл Сарханянц