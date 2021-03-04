Роскомнадзор потребовал обосновать блокировку более 500 аккаунтов в Instagram

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием разъяснить причины блокировки 530 аккаунтов российских пользователей в Instagram. Накануне соцсеть сообщила, что удалила страницы, которые размещали нерелевантную информацию — в частности, они занимались «отравлением хэштегов» о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-релизе Роскомнадзора говорится, что ведомство потребовало от руководства Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов. Также Роскомнадзор требует от соцсети документы, подтверждающие, что эти аккаунты занимались «противоправной деятельностью».

По данным Facebook, заблокированные аккаунты в Instagram размещали «большие объемы контента с критическим содержанием», чтобы «заглушить релевантную информацию». К примеру, в постах с хэштегами #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному и геотегами Красной площади и мест проведения акций постили мемы, критику протестов и заявления о большом количестве несовершеннолетних, посещающих митинги.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По информации «ОВД-Инфо», на акциях было задержано более 11 тыс. человек.

О жалобах на применение насилия на акциях читайте в публикации “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».