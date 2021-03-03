В Instagram заблокировали аккаунты, которые «отравляли» хэштеги о протестах в России

Специалисты компании Facebook в феврале удалили 530 аккаунтов в Instagram, созданных в основном в России и предназначенных для внутренней аудитории. Утверждается, что они занимались «отравлением хэштегов» о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. То есть размещали нерелевантную информацию.

«Люди, стоящие за этой активностью, использовали недавно созданные поддельные учетные записи, чтобы заниматься тем, что мы называем "отравлением хэштегов" и "отравлением геотегов". Это относится к размещению больших объемов нерелевантного контента или контента с критическим содержанием с определенными хэштегами и геотегами, чтобы заглушить релевантную информацию»,— говорится в сообщении Facebook (.pdf).

Так, в постах с хэштегами #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному и геотегами Красной площади и мест проведения акций размещались мемы на русском языке, критика протестов в поддержку Алексея Навального и заявления о большом количестве несовершеннолетних, посещающих митинги. В качестве примера приводятся несколько мемов. Среди них — изображение мужчины, который подписан как «Внук, который сходил на митинг», у могильного камня с надписью «Любимой бабушке».

«Мы обнаружили эту сеть в рамках нашего внутреннего расследования предполагаемого скоординированного недостоверного поведения, связанного с протестами в России в 2021 году»,— заявили в компании.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. По информации «ОВД-Инфо» было задержано больше 11 тыс. человек.

О жалобах на применение насилия на акциях читайте в публикации “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».