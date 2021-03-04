Тарифы такси отправили на круги своя

Такси могут заставить переписать ценники. Письмо в столичную прокуратуру с требованием проверить обоснованность роста стоимости поездок направила «Транспортная ассоциация московской агломерации». Все из-за прошедших рекордных снегопадов — как утверждают в ассоциации, с 13 по 15 февраля стоимость поездок увеличивалась в 5 раз. И теперь они предлагают решить эту проблему в том числе с помощью регулирования рынка. Но выиграют ли от этого потребители? Разбирался Владислав Викторов.

Прошло уже больше двух недель после того, как на Москву обрушился рекордный снегопад, а общественности до сих пор не дает покоя поведение агрегаторов. За это время уже несколько организаций потребовали от компетентных органов разобраться, почему поездки на такси дорожали в 5 раз. Накануне подключилась к этому и «Транспортная ассоциация московской агломерации». Ее председатель Норайр Блудян считает, что агрегаторы буквально пользуются погодным фактором для повышения прибыли:

«Что из себя представляет мобильное приложение? Это вопрос математики, алгоритмов и так далее, никто их не видит — только разработчики. А мы, пользователи услуги, уже имеем дело с последствиями. Там есть система динамического тарифообразования, и фактическим тарифным регулятором является как раз агрегатор такси. К примеру, идет снегопад — цена может повышаться на столько, на сколько считает программа».

Как подсчитали в столичном дептрансе, в субботу 13 февраля в разгар снегопада спрос на поездки упал почти на 30% по сравнению с обычным выходным. Поэтому ведомство также призывало агрегаторы не завышать цены, чтобы не лишать людей доступных поездок. Однако сами компании говорят, что введение повышающего коэффициента во время непогоды — это вынужденная мера. Без этого на линию выходило бы гораздо меньше водителей, что помешало бы стабилизации цен, заявили “Ъ FM” в «Ситимобил».

А представитель компании «Везет» Мария Фойхт сообщила, что в тот день, действительно, была острая нехватка машин: «Тарифы на услуги такси, которые устанавливаются перевозчиками, не изменялись до, во время или после снегопада. Конечная стоимость поездки определяется не только тарифами. Динамическое ценообразование на услуги такси учитывает множество факторов, например, затрудненность движения или количество активных водителей на линии.

В выходные 13-14 февраля на линию вышло на 25% меньше водителей».

Схожей позиции придерживаются и в «Яндексе». Однако общественники говорят, что так быть не должно. А потому Норайр Блудян настаивает на том, чтобы выработать прозрачные и понятные для всех правила: «До сих пор не определен правовой статус агрегаторов такси, даже нет такого термина — “агрегатор”. Как только будет их правовой статус установлен, то маржа, комиссия, которая сегодня доходит до 30%, может упасть до 10%. Конечно, мы предлагаем, чтобы сели за стол переговоров, чтобы был честный, открытый разговор. Пока все диктует агрегатор, а его мало интересует экономика ИП, юрлица».

Проблема заключается в том, что закон, который должен регулировать отрасль, Госдума не может принять почти шесть лет. С 2015 года появлялось множество вариаций документа, которые так и не прошли второе чтение. При этом ни один из законопроектов не предусматривал регулирование цен, отмечает исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская. И едва ли сами потребители одобрят такой подход.

«Если регулирование цены будет работать, то вряд ли это пойдет на пользу пассажирам.

Получится, как в западных странах: у них, как правило, либо ограничена нижняя планка цены, либо стоимость установлена, но она достаточно высокая. У ФАС есть полномочия проверить формирование цены. Можно предоставить расчеты, каким образом сложилась стоимость поездки во время снегопада. И здесь, если бы у государства были рычаги воздействия на сверхприбыли, то, возможно, таким образом можно было бы регулировать цены. Но я пока с такой практикой не сталкивалась у нас в России»,— резюмирует Лозинская.

ФАС начала свою проверку неделю назад. Когда она завершится, неизвестно. В любом случае рано или поздно придется выбирать: либо платить за базовые поездки больше, но быть уверенным, что их цена сильно не поменяются, либо каждый снегопад жаловаться на внезапные колебания стоимости перевозок.