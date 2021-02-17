Тарифы такси уехали за рамки регулирования

Агрегаторы ответили властям, можно ли не повышать цены на такси во время непогоды. Тема с повышенными тарифами на поездки опять оказалась в центре внимания СМИ. Во вторник столичный департамент транспорта заявил, что во время минувших снегопадов цены на такси выросли в 2-3 раза, и вновь призвал агрегаторы сдерживать рост тарифов. А несколько общественных организаций пожаловались на ситуацию в антимонопольную службу. “Ъ FM” решил выяснить, возможно ли ограничить цены на такси во время непогоды. Подробнее об этом — Александр Рассохин.

История повторяется из года в год: снегопад, ливень, ремонт дорог — в результаты цены на такси резко идут вверх. И мэрия из раза в раз призывает агрегаторы сдерживать тарифы. Вот и минувший рекордный снегопад увеличил расценки на поездки в 2, а то и 3 раза. Но, с другой стороны, если не повышать тарифы, водители просто не выйдут на работу в такую непогоду, подчеркивает столичный таксист Андрей: «Спрос был большой, простоя мало, тарифы больше. Агрегатор писал, что время в пути 1 час 10 минут, а ехал 2 часа. Они этими тарифами вовлекают таксистов, чтобы они работали, выходили на линию, проводили больше времени. Тарифы высокие, денег много. А так, если они снизят цены, таксисты будут отдыхать больше, их будет меньше на деле».

Каким именно образом агрегаторы могут сдержать рост тарифов, в департаменте транспорта “Ъ FM” не сообщили. Сами онлайн-площадки традиционно подчеркивают, что ценообразование на поездки динамическое. Оно формируется на основе алгоритма, в зависимости, например, от загруженности дорог, прогнозируемой продолжительности пути, количества машин на линии и погоды. Число заказов во время прошедших снегопадов выросло в 3 раза, сообщили “Ъ FM” в «Ситимобил». При этом водителей на рейсы вышло на треть меньше, чем обычно. Кроме того, время в пути увеличилось на 17%.

Но можно ли как-то изменить сам алгоритм? Этот вопрос “Ъ FM” задал в Clubhouse главе аналитики «Яндекс.Такси» Александру Аникину. По его словам, алгоритм постоянно перерабатывается, но в любом случае все упирается в соотношение спроса и предложения: «Нам в принципе невыгодно повышать цену, если в этом нет необходимости. И мы постоянно заняты переписыванием алгоритма, чтобы он в минимальном количестве случаев начинал что-то делать. В городе нет столько машин, чтобы удовлетворить подобный “апокалипсис” спроса. Если бы их было достаточно, это бы означало, что в “мирное” время эти машины бы просто простаивали. Можно делать то, что мы делаем, и оставлять сервис хоть в каком-то виде надежным, чтобы человек, у которого рожает жена, мог уехать в больницу, либо не делать ничего, тогда машина перестает приезжать».

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В последнее время власти заговорили о госрегулировании тарифов. В конце прошлого года парламентарии предложили даже изменить законопроект о такси. Какими будут расценки на поездки, пока только обсуждается. Впрочем, такая практика есть во многих странах, когда, предположим, в зависимости от времени суток действуют разное ценообразование. Но эта модель неэффективна и грозит большими потрясениями для рынка, предупреждает председатель Общественного совета при Минтрансе, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин:

«Если у меня одна и та же поездка в условиях снежного заноса становится более затратной по времени, бензину, то реальные обстоятельства сильнее всякого госрегулирования.

Всегда госрегулирование требует цен более низких, чем диктует рынок. Это приведет к искривлению рынка и к возвращению забытого механизма, когда водитель с пассажиром договариваются о цене поездки. То есть я заплачу по кассе 500 руб., еще заплачу ему 300, то есть этот белый рынок мы снова загоним в серую зону. Десятки тысяч толковых, мотивированных к заработку мужиков что-нибудь придумают».

Несколько общественных организаций во вторник обратились с письмом к руководству антимонопольной службы, в котором указывают, что во время снегопадов граждане жаловались на высокие цены на такси. Впрочем, в ФАС говорят, что документ еще не получали. В итоге, несмотря на очередные обращения мэрии, вопрос с тарифами на такси остается нерешенным. И главное, кто виноват и что делать, так до конца и не понятно. И не исключено, что нынешние правила игры продолжат действовать и впредь.