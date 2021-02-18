Агрегаторов проверят по таксам

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ростом цен на такси. Там проверят влияние «Яндекса» и Uber на стоимость поездок. В ведомстве рассказали, что получили несколько обращений по этому поводу, и пообещали их рассмотреть. В ФАС пожаловались общественные организации. По их данным, во время снегопада в конце прошлой недели стоимость поездки в Москве выросла в 5 раз. При этом ФАС отмечает, что более половины рынка в столичном регионе занимают «Яндекс» и Uber. Законом это не запрещено, но нельзя злоупотреблять доминирующим положением, добавили в службе.

Агрегаторы такси напомнили, что цены формируются автоматическими алгоритмами и зависят от погодных условий. Это объяснение не устраивает руководителя Общероссийского объединения пассажиров Илью Зотова. Он обращался с жалобой в ФАС: «Мы говорим, что стоимость поездки может вырасти, когда растет спрос — это абсолютно нормальное экономическое явление. При этом стоимость каким-то образом должна регулироваться со стороны государства, именно верхняя планка. В нынешней ситуации, которую мы видели, спрос сократился на 20%, но при этом цена осталась прежней. Это говорит о том, что были предприняты определенные механизмы манипуляций. Когда спрос падает, а водители простаивают, они могут ехать по более низким тарифам, поскольку заинтересованы в постоянной мобильности. Мы попросили ФАС рассмотреть повышение цен на предмет некоего картельного сговора. Был он или нет, мы не утверждаем. Но в любом случае мы обязаны реагировать как общественная организация на подобные факты».

В «Яндекс.Такси» поясняли, что на цену влияет не только спрос, но и длительность поездки, а также количество водителей на линии. Из-за снегопада многие не смогли выйти на работу, сообщили в компании. А некоторые, как, например, таксист Олег, сознательно решили не выезжать, несмотря на выгодные тарифы: «Я устал испытывать судьбу, я увидел, что все мертво стоит, и уехал домой. Заказ бы выполнялся по два часа, может быть, даже больше. Самоистязание как-то это не для меня, я не мазохист. Были повышенные коэффициенты, но толку от этого нет. Вот ты будешь, например, ехать из центра в ту же самую Балашиху, доедешь туда за три часа. В среднем заказ стоит рублей 600, так бы он стоил бы 1,4-1,5 тыс. И чего? Ты три часа будешь стоять в пробках. Мое спокойствие для меня более важно».

Сможет ли антимонопольная служба повлиять на стоимость поездок? Управляющий партнер юридической фирмы Kulik & Partners Ярослав Кулик считает, что доказать злоупотребление со стороны агрегаторов будет непросто: «Злоупотребление доминирующим положением, в частности, установление монопольно высоких цен, требует определенного подтверждения, именно факта злоупотребления, отмеченного властью. Характеристика устойчивости, длительности связана с систематическим извлечением преимуществ из своего рыночного положения.

В данном случае имел место кратковременный скачок цен под влиянием внешних факторов. ФАС хорошо знает о наличии динамического ценообразования в данном сегменте рынка.

Снегопад в данном случае является фактором, увеличивающим как минимум расход бензина. Будет ли ФАС будет заниматься изучением соразмерности этого изменения? Я думаю, что вряд ли. Если эти алгоритмы работают автоматически и не формировались спонтанно под влиянием ситуации, не было фактов какого-то ручного вмешательства, маловероятно, что здесь могут быть установлены какие-то признаки нарушения. Антимонопольному органу, если он собирается предъявить обвинение в злоупотреблении доминирующим положением, доказать это будет очень сложно».

В ФАС говорили, что госрегулирование цен на такси нецелесообразно, хотя эту идею несколько лет обсуждают в Госдуме. В декабре в законопроект о такси внесли поправки, которые позволят вводить регулируемые тарифы властям Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Участники рынка эту идею раскритиковали.

Илья Сизов