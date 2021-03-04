После энергетического коллапса в Техасе уволен глава оператора энергосети штата

Совет директоров оператора энергосети штата Техас Electric Reliability Council of Texas (Ercot) принял решение об увольнении генерального директора Билла Мэгнесса. Увольнению предшествовал энергетический коллапс в штате на фоне небывалых морозов и снегопадов, оставивший без света и тепла миллионы человек. В настоящее время в отношении Ercot проводится проверка Надзорным комитетом палаты представителей штата.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление совета директоров Ercot, господин Мэгнесс получил уведомление о расторжении договора с 60-дневной отсрочкой. В течение этих 60 дней он, говорится в заявлении, «будет совместно с руководством штата и регуляторами работать над вопросом реформирования Ercot». Билл Мэгнесс занимал пост президента и генерального директора Ercot с 2016 года. На текущей неделе подала в отставку и глава техасского энергетического регулятора Комиссии по коммунальному обслуживанию Деэнн Уокер.

Между тем после февральского коллапса с нарушением работы энергосети Техаса несколько поставщиков электроэнергии штата уже объявили о банкротстве или находятся на грани дефолта.

О том, с какими сложностями столкнулись жители штата, читайте в материале “Ъ FM” «Техас промерзает до котельных».

Алена Миклашевская