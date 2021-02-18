А из окон — Техас синий-синий

Американский штат Техас — крупнейший энергетический центр страны, гордящийся своей нефтяной промышленностью,— захватили морозы. Они вызвали массовые отключения электричества, оставившие без света миллионы человек и нанесшие чувствительный удар по нефтяной промышленности. Крупнейшее за последние годы климатическое происшествие в США спровоцировало новую волну споров об эффективности зеленой энергетики.

Десятилетний мальчик провалился под лед и погиб. Женщина с дочерью сели в заведенную машину в гараже, чтобы погреться, и умерли от отравления угарным газом. Три человека погибли из-за «ледяного торнадо». Такого рода сводки приходят в последние дни из США — страна столкнулась с небывалым холодом, который, в свою очередь, привел к массовым отключениям электричества и лишь усугубил и без того тяжелую ситуацию.

Цифры говорят сами за себя: почти 75% территории США покрыто снегом.

Термометры в одном из крупнейших городов южного штата Техас — Далласе — достигли отметки в минус 18 градусов по Цельсию. Температурные антирекорды зафиксированы в Северной и Южной Дакоте, Луизиане, Миссисипи. В Техасе (крупнейшем производителе энергии в стране) без света остаются почти 4 млн человек, десятки тысяч лишены доступа к электричеству в других штатах.

Именно Техас пострадал больше всего: из-за морозов в штате, который к ним не привык, лопаются трубы водоснабжения, а если вода все-таки поступает в дома без центрального отопления, то замерзает прямо там. «Я заклеил окна и двери скотчем, чтобы температура падала медленнее. На мне несколько слоев одежды, я под несколькими одеялами, греюсь своими котами»,— рассказал CNN техасец по имени Чей Луис. Многие техасцы вынуждены были «переехать» в свои автомобили и полагаться на встроенные в них обогреватели. «Я работаю из машины, там же принимаю звонки, потому что нет ни электричества, ни интернета»,— поделился с телеканалом другой местный житель.

Из-за холода жители попытались обогревать дома с помощью электрообогревателей, и повышенная нагрузка на сеть привела к выходу ее из строя.

Как сообщили местные энергетики, нагрузка превысила рекордные показатели летних месяцев, когда повсюду работают кондиционеры. Вместо веерных отключений, которые обещали власти, начались хаотичные и потому внезапные отключения, к которым нельзя подготовиться.

На повышенный спрос на электроэнергию наложились серьезные проблемы с ее производством: например, на атомной электростанции на юге штата отключился один из реакторов, что лишило местные сети 1,35 ГВт мощностей. Управляющая компания пояснила, что из-за мороза вышла из строя система измерения давления воды, подаваемой для охлаждения реактора. К проблеме традиционной энергетики добавились проблемы энергетики зеленой: минусовые температуры привели к остановке работы почти половины ветряных электрогенераторов штата.

На 1 млн баррелей в сутки упала добыча нефти: работа скважин и трубопроводов также затруднена из-за морозов, общий объем производства нефти упал на треть. Ради сбережения электричества закрыт крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны в городе Порт-Артур.

Из-за блэкаута многие консервативные политики и политические комментаторы призвали отказаться от излишнего внимания к возобновляемым источникам энергии. «Вот что происходит, когда вы вынуждаете энергосистему зависеть от ветра как источника энергии. Когда погода становится настолько плохой, как на этой неделе, непостоянный возобновляемый источник вроде ветра отсутствует»,— написал в Twitter конгрессмен Дэн Крэншо. Впрочем, реальность куда сложнее: если из-за проблем с возобновляемыми источниками энергии электросети потеряли 16 ГВт мощностей, то традиционные источники — газ, уголь и атом — привели к потере 30 ГВт.

Собственно, сам господин Крэншо через некоторое время отметил и этот факт, сообщив, что, по данным ERCOT (некоммерческой организации, владельца 90% энергосетей штата), от сжигания газа планировалось получить 67 ГВт энергии, а по факту было получено лишь 43 ГВт.

«Газ не кончился, мы просто потеряли возможность его получать. В Техасе газопроводы не изолируют от холода, они просто замерзали»,— указал политик.

Других активистов это не остановило. «Эти уродливые ветряки — одна из основных причин, из-за которой у нас перебои со светом. Показательно, да? Мерзкие и бесполезные памятники Обаме (экс-президенту США Бараку Обаме.— “Ъ”), к тому же еще и энергию воруют. По крайней мере, их местоположение показывает, где живут идиоты»,— написал в Twitter министр сельского хозяйства Техаса Сид Миллер.

Губернатор штата Грэг Эбботт был значительно более сдержан:

«Некоторые компании из-за мороза испытывают трудности с производством электроэнергии. Это касается в том числе производства, завязанного на газ и уголь».

Он также пообещал немедленно заняться реформой ERCOT после завершения кризиса.

В ERCOT тем временем не дают точного ответа на вопрос, когда проблемы закончатся, а лишь говорят, что стараются избежать полного коллапса энергосети: в этом случае восстановление может занять крайне продолжительное время. В техасских городах предупреждают: в случае ухудшения ситуации может быть прекращена подача энергии в больницы и пожарные части. «Это крайняя мера. Я надеюсь, что она не понадобится, но я не хочу создавать ложного чувства безопасности, потому что есть вероятность полного коллапса сети»,— предупредила руководитель компании Austin Energy Джеки Сарджент, отметив, что в этом случае восстановление затянется на недели и даже месяцы.

Алексей Наумов