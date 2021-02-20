Техас промерзает до котельных

Более 13 млн американцев остались без горячей воды. Серьезные проблемы с водоснабжением и электроэнергией возникли в штате Техас из-за аномальных морозов. На неделе туда пришел снежный буран. Температура в городах опускалась до -20 градусов. Во втором по численности городе штата, Сан-Антонио, сгорел целый жилой комплекс — его не смогли потушить из-за замерзших пожарных гидрантов. Власти США объявили чрезвычайное положение и направили в Техас федеральную помощь. Президент Джо Байден планирует посетить штат в ближайшее время. Как жители Техаса справляются с аномальной погодой и какие проблемы еще впереди? Подробности — в материале Сергея Гусева.

Под тяжестью снега падают потолки, ледяной коркой покрываются деревья, а домашние аквариумы замерзают вместе с рыбками — таких морозов в Техасе не было уже 30 лет. Сначала в штате начались массовые перебои с электричеством, в начале недели 4 млн домов остались без света и тепла. Теперь электроэнергия вернулась почти во все дома. Но появилась новая проблема — от холода из строя вышли котельные и трубы. В итоге 13 млн человек по всему штату остались без воды.

Американцы добывают ценный ресурс альтернативными методами, рассказывает жительница города Остин Мария: «Сказали, мол, сейчас морозы, поэтому оставляйте чуть приоткрытыми краны, чтобы вода пробегала, чтобы трубы не замерзали, не лопались. Все так и начали делать. И от нормального напора воды оставалась просто тонюсенькая струйка. Потом все закончилось, то есть нет воды вообще. Мы берем снег, кладем его в ведро, нагреваем кастрюлю горячей воды и выливаем в ведро. Спустя полтора часа у тебя будет ведро воды».

На день был закрыт аэропорт города Хьюстон, а в одном из медцентров Далласа прорвало трубу прямо в реанимационном отделении. Сложности возникают и у других больниц штата, сообщает корреспондент телеканала KHOU 11 Грейс Уайд: «Пока на улице гидранты превращаются в фонтаны, в некоторых больницах из строя вышли даже уборные. Проблемы с водоснабжением возникли практически у всех больниц города Хьюстон. Как минимум в пяти из них рассказали журналистам, что работают в режиме сбережения водных ресурсов, ведь без запасов воды врачи не смогут мыть руки и стерилизовать инструменты. Глава университетского госпиталя рассказал, что запасы воды им привозят грузовиками, и, тем не менее, десятки пациентов, которые находятся на диализе, пришлось перевести в другой город».

Из-за морозов в штате погибли несколько десятков человек. Часть из них в авариях, некоторые замерзли прямо на улице. Более трех сотен американцев поступили в больницы с отравлением угарным газом — они грелись в заведенных автомобилях в гаражах. Власти и волонтеры организовали центры помощи, в которых предоставляют горячую еду, воду и теплое место для сна. Но добраться до них тяжело, поэтому жителям приходится справляться с трудностями самим, продолжает жительница Техаса Мария: «Были центры, два на весь город, где было тепло, то есть ты мог туда поехать погреться, провести ночь, один на юге, а другой в центре. Туда доехать, если ты живешь на севере — это самоубиться. Я живу в частном доме, он на время всей этой катавасии превратился просто в убежище какое-то. Сейчас нас здесь семь человек, живем все вместе, не унываем».

Судя по социальным сетям, многие жители Техаса до сих пор не ходят на работу: их предприятия закрылись из-за непогоды. Народный гнев американцы обрушили, в частности, на сенатора штата Теда Круза. Когда в Техас пришли холода, он с семьей уехал в Мексику погреться на курорт. В соцсетях писали: «Круз попивает шампанское на пляже, пока техасцы замерзают до смерти». В итоге республиканцу пришлось спешно извиняться.

Тед Круз, сенатор от штата Техас: Техас переживает ужасающий шторм, миллионы жителей штата страдают, и наша семья оказалась в похожей ситуации. В нашем доме не было ни света, ни тепла. И моя дочка меня спросила, можно ли ей с друзьями отправиться в поездку, мы с женой согласились и поехали с ними. Как только мы сели в самолет, я начал сильно сомневаться в своем решении. Очевидно, мое решение было ошибкой, так что я оставил семью в Мексике, а сам возвращаюсь в Техас. То, что сейчас происходит в штате, неприемлемо.

Дома сенатора Круза поджидает очередная проблема: пока не понятно, когда котельные починят, а снег в штате, судя по прогнозам, скоро растает. А смогут ли власти обеспечить миллионы местных жителей достаточным количеством воды, неизвестно.

Ульяна Миненкова, Даниил Бабкин