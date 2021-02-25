Техасским поставщикам электроэнергии грозят дефолты после недавних морозов и снегопадов

Энергетические компании Техаса оказались на грани дефолта из-за недавнего коллапса с нарушением работы и экстренными закупками энергии у других поставщиков на фоне резкого роста цен. Как сообщает Bloomberg, несколько поставщиков уже сообщили о невозможности выполнить платежи, учитывая, что на фоне энергетического кризиса, вызванного непогодой, цены на электроэнергию взлетали до $9 тыс. за МВт·ч.

По данным оператора энергосети Техаса (Electric Reliability Council of Texas, Ercot), на данный момент неоплаченными остаются счета на несколько миллиардов долларов, и электросбытовым компаниям крайне необходимо погасить их в ближайшие два дня. Оператор сети пока не разрывал соглашения с теми компаниями, которые не оплатили счета. Но в Ercot предупредили, что, если они не смогут собрать достаточных средств для устранения дефолтов, эти издержки будут переложены на плечи других участников рынка и, в конечном счете, на потребителей.

Напомним, что в середине февраля в Техас пришло резкое похолодание, когда температура воздуха опустилась с –2 до –22 °С. А обрушившиеся на штат снегопады и снежные бури оставили без электричества и тепла 4 млн жилых домов и зданий и привели к перебоям с водоснабжением и продовольствием. Пострадала и энергетическая отрасль — из-за хаотичных отключений электроэнергии, сбоев на АЭС на юге штата, остановки работы почти половины ветряных электрогенераторов Техаса в условиях низких температур.

Алена Миклашевская