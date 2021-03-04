Власти Малопургинского района отменили аукцион на покупку Toyota Camry

Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений, и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района отменила аукцион на покупку автомобиля Toyota Camry или эквивалента за 2,2 млн руб. Извещение об отказе опубликовано на сайте госзакупок.

Отметим, что ранее заявку на покупку машины раскритиковали в региональном отделении ОНФ, а также предложили отменить тендер. В ответ глава Малопургинского района Сергей Юрин попросил региональное отделение ОНФ доказать, что организация не является иностранным агентов, прежде чем предоставить ответ на ее запрос. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ответ господина Юрина.